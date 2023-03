1 Die Einsatzkräfte rücken zu einem Brand in Deizisau aus. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Eine spektakuläre Rauchsäule am Himmel: Ein Schrotthaufen ist am Dienstag gegen 17 Uhr auf einem Firmengelände zwischen Plochingen und Deizisau in Brand geraten. Sind andere Gebäude oder Personen in Gefahr?















Von der B10 aus, wo am frühen Abend viele Autofahrerinnen und Autofahrer in den Feierabend fuhren, war eine meterhohe, schwarze Rauchwolke von weither zu sehen. Auf dem Gelände einer Firma am Rheinkai zwischen Deizisau und Plochingen war am Dienstag ein Schrotthaufen in Brand geraten und verursachte den dicken Qualm. Um 17.04 Uhr wurde den Einsatzkräften das Feuer gemeldet. Mit wie vielen Personen die Brandschützer vor Ort sind, um das Feuer zu löschen, konnte ein Sprecher der Reutliner Polizei noch nicht sagen. Die Arbeiten dauerten bis in den Abend hinein. „Es besteht aber keine Gefahr für Personen und die umliegenden Gebäude“, gab der Polizeisprecher Entwarnung. Was das Feuer ausgelöst hat und wie hoch der Schaden ist, war bis am Dienstagabend ebenfalls noch unklar.