Vorfall vor Plochinger Supermarkt: Angreifer fahren mit BMW vor und attackieren drei Personen

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei in Plochingen. Foto: dpa/Robert Michael

Ein angetrunkener 21-Jähriger wird vor einem Discounter in Plochingen (Kreis Esslingen) am Mittwochabend von mehreren Personen mit Schlägen und Tritten attackiert. Auch ein Pärchen, das ihn begleitet, wird angegriffen. Die Hintergründe sind unklar.











Link kopiert

Eine unbekannte Personengruppe hat am Mittwochabend drei Personen – zwei junge Männer und eine Frau – in der Neckarstraße in Plochingen angegriffen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nach wie vor unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nun suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen.

Die drei werden mit Tritten und Schlägen leicht verletzt

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge haben sich die drei alkoholisierten Geschädigten im Alter von 19, 21 und 22 Jahren im Bereich eines Supermarkts in der Neckarstraße aufgehalten. Gegen 21.15 Uhr soll der 21-Jährige von etwa drei bis vier Personen angegangen und mit Schlägen sowie Tritten traktiert worden sein. Zuvor waren die Angreifer mit einem weißen BMW vorgefahren.

Der 21-Jährige erlitt durch den Angriff nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Auch die 19-Jährige und ihr 22 Jahre alter Begleiter, die beide offenbar schlichtend eingreifen wollten, wurden laut Polizei durch die Unbekannten leicht verletzt.

Der Halter des beteiligten Autos wurde überprüft

Alle drei Geschädigten lehnten eine sofortige ärztliche Versorgung ab, so die Polizei. Der Polizeiposten Plochingen hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem genauen Ablauf und den Beteiligten aufgenommen. Die Halteranschrift des BMW, der davongefahren war, wurde unterdessen überprüft. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07153/307-0 entgegen.