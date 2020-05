Vorfall in Stuttgart

1 Der Skoda wurde durch den herabstürzenden Baum völlig zerstört. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb/7aktuell.de | Oskar Eyb

Am Freitag fällt in Stuttgart ein rund 15 Meter hoher Baum auf zwei Autos – der Schaden an den Fahrzeugen ist enorm. Verletzt wird bei dem Vorfall niemand.

Stuttgart - Durch einen umgestürzten Baum wurden am Freitagnachmittag auf der Waldebene Ost in Stuttgart zwei geparkte Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall, der sich gegen 16.15 Uhr ereignete, niemand verletzt.

Der etwa 15 Meter hohe Baum hielt dem Wind nicht stand und begrub einen Skoda unter sich. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Auch ein Mercedes, der hinter dem Skoda abgestellt war, wurde durch den Baum beschädigt. Den Schaden am zweiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.