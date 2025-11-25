Vorfall nach VfB-Spiel beim BVB „Dann ging alles sehr schnell“ – Busunternehmen äußert sich zu Angriff auf Fans

Am Samstag kam es einer Raststätte in NRW zu einem gewaltsamen Zwischenfall. VfB-Fans wurden angegriffen. Nun gibt es neue Details und Erkenntnisse, auch der Busunternehmer spricht.