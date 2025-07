Vorfall in Wernau: Kind auf Schulweg von Unbekanntem gepackt? – Polizei sucht Zeugen

1 Das Kind wurde nach eigenen Angaben auf dem Schulweg angegriffen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/U. J. Alexander

In Wernau (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach Zeugen, nachdem ein Kind nach eigenen Angaben auf der Schulweg von einem Unbekannten verfolgt und gepackt wurde.











Link kopiert

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag in der Breslauer Straße in Wernau (Kreis Esslingen) offenbar versucht, ein zehnjähriges Mädchen in ein Auto zu ziehen. Nach Angaben eines Sprechers konnte das Kind sich mit einem Schlag befreien und blei unverletzt, nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich nach Aussagen des Kindes gegen 13.30 Uhr, auf dem Heimweg von der Schule. Der Mann soll sie plötzlich am Hosenbund gepackt und in Richtung eines geparkten roten Smart gezogen haben. Das Mädchen konnte sich laut eigener Aussage mit einem Schlag in den Bauch des Mannes befreien und flüchtete nach Hause.

Der Mann soll laut Beschreibung der Zehnjährigen wortlos gehandelt haben. Bereits am Dienstagvormittag soll er an ihrer Haustür geklingelt haben, als das Mädchen allein zu Hause war. Wenig später sei er ihr auf dem Weg zur Schule gefolgt.

Polizei sucht Hinweise mit Beschreibung des Täters

Der Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, schlank und hellhäutig. Er hatte einen Vollbart, kurze schwarzgraue Haare und trug komplett schwarze Kleidung. Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem beschriebenen Mann nimmt die Polizei unter 0 71 53 / 9 72 40 entgegen.