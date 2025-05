Vorfall in Wernau: Benzinkanister vor Bäckerei entzündet – Polizei vermutet Brandstiftung

1 Die Polizei ermittelt in Wernau wegen Brandstiftung. Foto: dpa

Unbekannte haben vor einer türkischen Bäckerei in Wernau (Kreis Esslingen) am Donnerstagmorgen einen Kanister entzündet. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt.











Ein unbekannter Täter hat am frühen Donnerstagmorgen an einem Gebäude in der Kirchheimer Straße in Wernau (Kreis Esslingen) einen Brandsatz gezündet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei soll es sich um einen Kanister mit brennbarem Inhalt handeln. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Zeuge hört nächtliche Knallgeräusche

Gegen 4.30 Uhr verständigte demnach ein Zeuge über Notruf die Polizei, nachdem er im Bereich der Adlerstraße und Kirchheimer Straße ein Knallgeräusch wahrgenommen und anschließend ein Feuer bemerkt hatte. Daraufhin rückten zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte aus.

Wie sich vor Ort herausstellte, war es an der Fassade einer noch nicht geöffneten türkischen Bäckerei in der Kirchheimer Straße zum Brand an der Fassade gekommen, der von Anwohnern aber bereits gelöscht worden war. Auch eine Glasscheibe wurde zerstört.

Kanister mit brennbarem Inhalt geht in Flammen auf

Eine Hausbewohnerin klagte der Polizei zufolge über Unwohlsein, sie wurde deshalb vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Vier weitere Personen, die über der Bäckerei wohnen, blieben unverletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass eine unbekannte Person einen mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllten Kraftstoffkanister vor dem Schaufenster des Gebäudes abgestellt und ihn dann in Brand beziehungsweise zur Explosion gebracht hat.

Zeugen beobachten fliehende Person mit Kapuzenpulli

Der Schaden beträgt einer vorläufigen Schätzung der Polizei zufolge rund 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll eine mit einem Kapuzenpullover bekleidete Person nach dem Brand in Richtung Adlerstraße geflüchtet sein. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10 entgegengenommen. Hintergrund und Motiv der Tat seien bislang noch „gänzlich unbekannt“, heißt es im Polizeibericht. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt weiter. Die Hausbewohner konnten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.