Vorfall in Wendlingen: Zündelnde Kinder setzen Kinderwagen in Brand

Zündelnde Kinder setzen Kinderwagen in Brand

Vorfall in Wendlingen

1 Die Polizei übergab die mutmaßlich verantwortlichen Kinder an deren Eltern. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Donnerstag haben offenbar zwei zündelnde Kinder in Wendlingen einen Kinderwagen in Brand gesetzt.











Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge sind zwei zündelnde Kinder dafür verantwortlich, dass am Donnerstag in der Albstraße in Wendlingen (Kreis Esslingen) ein Kinderwagen brannte.

Den Angaben zufolge zündelten die Kinder mit einem Feuerzeug, wobei sie versehentlich den Kinderwagen in Brand steckten. In dem Kinderwagen lagen außerdem zwei Kindersitze. Ein Zeuge bemerkte die Flammen und zog den Kinderwagen ins Freie- Zuvor war dieser unter einem Vordach gestanden. Zeugen konnten den Brand dann löschen. Weil auch das Gebäude und das Vordach durch den Ruß beschädigt wurden, schätzt die Polizei den Schaden auf mehrere hundert Euro. Die Kinder wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben.