Vorfall in Wendlingen: Reh von freilaufendem Hund gerissen – Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Ein freilaufender Hund soll in Wendlingen (Kreis Esslingen) ein Reh gerissen haben. Jetzt sucht die Polizei nach dem Besitzer des Tieres und bietet um Zeugenhinweise.











Ein Reh ist in Wendlingen (Kreis Esslingen) im Bereich der Boßlerstraße und der Bahngleise von einem freilaufenden Hund gerissen worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend gegen 18 Uhr. Das teilte die Polizei am Montag mit, die jetzt wegen Jagdwilderei ermittelt. Das Reh wurde hierbei schwer verletzt und musste durch den verständigten Jagdpächter getötet und so von seinen Leiden erlöst werden.

Eine Zeugin hatte laut Polizei beobachtet, wie das Reh über mehrere hundert Meter hinweg von dem Hund gehetzt worden war. Der braun-weiße Hund soll ein Geschirr und eine Leine getragen haben und circa 50 bis 60 Zentimeter groß gewesen sein. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07024/92099-0.