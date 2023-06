Zeugen reanimieren Frau nach medizinischem Notfall am Steuer

Vorfall in Wendlingen

1 Nachdem Zeugen die 65-Jährige sofort nach dem Vorfall reanimiert hatten, brachte der Rettungsdienst sie in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Auf der Neckarbrücke in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat eine Frau am Donnerstagnachmittag einen medizinischen Notfall am Steuer ihres Autos erlitten. Ein aufmerksamer Zeuge schritt ein und rettete der Frau offenbar das Leben.















Am Donnerstag hat eine 65-jährige Frau in Wendlingen (Kreis Esslingen) aufgrund einer medizinischen Ursache einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau gegen 15 Uhr auf der Neckarbrücke von der Stuttgarter Straße nach links in Richtung Unterensingen abbiegen.

Dazu hielt sie zunächst an einer roten Ampel an. Unvermittelt fuhr die Frau dann aber los und über die rote Ampel. Sie touchierte auf einer Verkehrsinsel ein Straßenschild. Ihr Auto rollte geradeaus über eine angrenzende Wiese weiter.

Ein Zeuge bemerkte, dass die Frau offenbar einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Er rannte dem Auto hinterher und schaffte es, die Fahrertür zu öffnen und das Fahrzeug zu stoppen. Anschließend leistete er mit weiteren zur Hilfe geeilten Passanten Erste Hilfe. Der hinzugerufene Rettungsdienst und ein Notarzt setzten die Reanimation fort und brachten die Frau anschließend in ein Krankenhaus, wo sie auf der Intensivstation behandelt werden musste. Ihr Auto wurde abgeschleppt, der entstandene Schaden war jedoch gering. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz.