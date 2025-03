Vorfall in Wendlingen: Jugendliche bewerfen S-Bahn mit Steinen und bedrohen Zugführer

Vorfall in Wendlingen

Vier Jugendliche sollen am Dienstag in Wendlingen (Kreis Esslingen) eine S-Bahn mit Steinen beworfen haben. Später stiegen zwei der Verdächtigen wieder in den Zug und bedrohen laut Polizei den 21-jährigen Zugführer.











Am Dienstagabend ist eine S-Bahn am Bahnhof Wendlingen mit Steinen beworfen worden. Gegen 18.30 Uhr fuhr laut Polizei der 21-jährige Fahrer des Zugs in den Bahnhof ein, als vier Personen Steine auf den Zug schleuderten.

Anschließend seien die Täter geflüchtet. Durch die Steine wurde dem Bericht zufolge eine Tür leicht beschädigt. Wenig später habe der Fahrer zwei der mutmaßlichen Täter wiedererkannt, als sie in die beworfene S-Bahn einstiegen.

Türen verriegelt – Verdächtige in S-Bahn eingeschlossen

Der Lokführer habe daraufhin die Türen verriegelt, um eine erneute Flucht zu verhindern. Er alarmierte die Polizei. Die beiden 14-jährigen Jugendlichen seien aggressiv geworden, bedrohten den Zugführer und stießen ihn. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen die Verdächtigen in der S-Bahn an und nahmen sie fest, berichtet die Polizei weiter. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Bedrohung.