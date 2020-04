1 Der Mann wurde von der Polizei in eine Zelle gebracht. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Ein Exhibitionist hat am Freitag in Wendlingen heftigen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Ein Polizist wurde leicht verletzt, auf den Täter wartet nun eine Anzeige.

Wendlingen - Ein deutlich alkoholisierter und polizeibekannter 33-Jähriger, der sich am Freitagmittag auf einem Parkplatz am Bahnhof Wendlingen entblößt haben soll, hat gegen die einschreitenden Polizeibeamten heftig Widerstand geleistet. Zeugen hatten der Polizei gegen 14 Uhr gemeldet, dass sich ein Mann in der Heinrich-Otto-Straße selbst befriedigt. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Beamten beleidigte der aggressive 33-Jährige die Einsatzkräfte und spuckte in deren Richtung. Die Polizisten brachten ihn zu Boden.

Dagegen widersetzte er sich heftig und versuchte weiterhin, die Beamten zu bespucken. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht im Gesicht. Der 33-Jährige wurde in der Folge in eine Gewahrsamszelle gebracht und wird nach richterlicher Anordnung dort die folgende Nacht verbringen. Außerdem wird er wegen exhibitionistischer Handlungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.