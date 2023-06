1 Die Polizei musste am Dienstagabend zu einer Unterkunft für Geflüchtete ausrücken. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Streit in einer Unterkunft für Geflüchtete in Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend ein Mann verletzt worden. Die Polizei ermittelt zum genauen Ablauf.















Die Hintergründe eines Streites, bei dem am Dienstagabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) ein 26-Jähriger verletzt wurde, sind noch unklar.

Nach Angaben der Polizei war der 26-Jährige Besucher gegen 23.30 Uhr mit einem 40 Jahre alten Bewohner einer Unterkunft für Geflüchtete in der Heinrich-Otto-Straße in Streit geraten. In der Folge gingen sich die beiden Kontrahenten auch körperlich an, der ältere soll dabei auch ein Messer gezückt haben. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. Zum Hintergrund des Streits ermittelt die Polizei.