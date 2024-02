Vorfall in Wendlingen: 16-Jähriger will Messer stehlen und schlägt Angestellten

16-Jähriger will Messer stehlen und schlägt Angestellten

Vorfall in Wendlingen

1 Die Polizei konnte den aggressiven Ladendieb festnehmen und seiner Mutter übergeben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein 16-Jähriger hat am Dienstagabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) aus einem Discounter in der Albstraße ein Messer gestohlen. Als ein Angestellter ihn zur Rede stellte, schlug er zu. Die Polizei konnte ihn später festnehmen.











Ein 16-Jähriger hat am Dienstagabend in Wendligen (Kreis Esslingen) bei einem Ladendiebstahl einen Angestellten angegriffen. Die Polizei konnte den Jugendlichen später festnehmen und seiner Mutter übergeben. Gegen ihn wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Der 16-Jährige steckte in dem Laden in der Albstraße gegen 18.45 Uhr ein sogenanntes Fahrtenmessereingesteckt haben. Dabei handelt es sich um ein Messer mit feststehender Klinge, das häufig bei längeren Aufenthalten in der Natur mitgeführt und eher als Werkzeug als als Waffe verwendet wird.

Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Damit wollte er den Laden verlassen. Ein Mitarbeiter hatte den Diebstahl aber bemerkt, woraufhin der Jugendliche ihn ins Gesicht geschlagen haben soll. Dann flüchtete er in Richtung Bahnhof. Die Polizei konnte den Verdächtigen wenig später vorläufig festnehmen. Er wurde seiner Mutter übergeben. Das Messer hatte ein Zeuge bereits vorher vor dem Laden gefunden und abgegeben.