Vorfall in Weinstadt: Chlorgas in Supermarkt ruft Feuerwehr auf den Plan – Gebäude geräumt

Chlorgas in Supermarkt ruft Feuerwehr auf den Plan – Gebäude geräumt

Vorfall in Weinstadt

5 In den Lebensmittelmarkt in Weinstadt war Chlorgas entstanden – die Feuerwehr rückte an. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

In einem Kühlhaus eines Supermarkts in Weinstadt entsteht Chlorgas beim Mischen von Reinigungsmitteln. Der Mitarbeiter reagiert geistesgegenwärtig und ruft die Feuerwehr, der Markt muss geräumt werden. Was bislang bekannt ist.











Ein Lebensmittelmarkt in der Strümpfelbacher Straße in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) musste am Samstagnachmittag evakuiert werden, weil im Kühlhaus des Marktes beim Mischen von Reinigungsmittel giftiges Chlorgas entstanden war. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, mischte ein Mitarbeiter des Supermarktes gegen 17.15 Uhr im Kühlhaus Reinigungsmittel. Offenbar unterlief ihm laut Polizei dabei ein Fehler, sodass Chlorgas entstand. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und verschloss das Kühlhaus sogleich luftdicht. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert.

Der Supermarkt wurde geräumt

Die Einsatzkräfte räumten den Markt. Feuerwehrleute in Chemikalienschutzanzügen betraten das Kühlhaus, banden das Chlorgas und sind zurzeit noch ungefähr für zwei Stunden mit Reinigungsarbeiten beschäftigt (Stand: 20 Uhr). Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Bei Chlorgas handelt es sich um ein stechend riechendes und aggressives Atemgift, das ätzend auf die Atemwege wirken und Lungenödeme verursachen kann.