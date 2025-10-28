Vorfall in Weilheim: 39-Jähriger fährt mit Sohn stark alkoholisiert auf E-Scooter

1 Die Polizei stellte bei der Frau einen Wert von 2,4 Promille fest. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Polizei hat am Montag in Weilheim (Kreis Esslingen) eine 39-Jährige aus dem Verkehr gezogen, die stark alkoholisiert auf einem E-Scooter gefahren war.











﻿ Eine 39 Jahre alte Frau ist am Montagabend in der Neidlinger Straße in Weilheim (Kreis Esslingen) offenbar stark betrunken mit ihrem Sohn auf einem E-Scooter gefahren. Polizeibeamte haben sie gegen 23.30 Uhr angehalten und kontrolliert.

Die Frau war mit ihrem 16-jährigen Sohn gemeinsam auf dem Roller unterwegs. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch.

Ein Atemalkoholtest zeigte mehr als 2,4 Promille. Daraufhin ordnete die Polizei eine Blutprobe an. Die Frau musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft. Ihr Sohn blieb unverletzt und wurde nach der Kontrolle nach Hause gebracht.