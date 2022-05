Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis Polizisten suchen nach Rentnerin und finden Marihuana

Polizisten werden in Wiesloch in ein Wohnhaus gerufen, weil ein Mann seine 71-jährige Nachbarin vermisst. Die Seniorin ist wohlauf in ihrer Wohnung, doch im Keller werden die Beamten fündig.