Vorfall in Ulm: Vorwurf: Frau beleidigt Polizisten und rast mit Auto davon

Vorfall in Ulm

1 Die Frau soll den Polizisten vor der Nase weggefahren sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Weil sie wegen eines Polizeieinsatzes nicht losfahren kann, soll eine Frau beleidigend geworden sein - und dann den Polizisten vor der Nase weggefahren sein.











Eine Frau soll in Ulm Polizisten beleidigt haben und anschließend mit dem Auto davongerast sein. Zu dem Vorfall kam es den Angaben nach, als zwei Beamte wegen eines Falschparkers im Einsatz waren. Die völlig unbeteiligte 65-Jährige, die aufgrund des Einsatzes mit ihrem Auto nicht habe losfahren können, habe daraufhin mit den Polizisten zu diskutieren begonnen. Dann kam es zu einer Beleidigung seitens der Frau, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nun wollten die Polizisten die Personalien der Frau feststellen, doch die stieg den Angaben nach in ihr Auto und fuhr los. Ein Polizist hatte sich demnach vor das Auto gestellt und musste sich mit einem Sprung zur Seite retten. Die Verfolgungsjagd führte in die Innenstadt, wo die Frau schließlich anhielt und aus dem Auto stieg. Ein Polizist schob sie zur Seite und griff den Autoschlüssel, um eine Weiterfahrt zu verhindern, wie es hieß. Die Frau muss jetzt mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.