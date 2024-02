Vorfall in Stadtbahn nach Ostfildern: Mann richtet Softairpistole auf Fahrgäste

1 Die Polizei hat einen 41-Jährigen an einer Haltestelle in Ostfildern in Gewahrsam genommen, der in der Stadtbahn mit einer Softairpistole hantiert hatte. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif-Hendrik Piechowski

Ein 41-Jähriger hat am Sonntagabend in einer Stadtbahn von Stuttgart nach Ostfildern mit seiner Softairpistole für Aufruhr gesorgt. Fahrgäste alarmierten die Polizei, weil der Mann die Waffe unter anderem auf andere Passagiere richtete.











Ein 41-Jähriger hat am Sonntagabend gegen 21 Uhr in der Stadtbahnbahn von Stuttgart in Richtung Ostfildern mit einer Softairpistole hantiert. Ein Fahrgast hatte die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass ein anderer Passagier eine Schusswaffe bei sich habe und diese auf andere Personen richte.

Polizei findet Softairpistole im Rucksack

An einer Haltestelle in Ostfildern-Nellingen wurde der stark alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. In seinem Rucksack wurde eine ungeladene Softairpistole gefunden und beschlagnahmt. Der Mann muss laut Polizei nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen, zudem werde wegen des Verdachts der Bedrohung gegen ihn ermittelt.