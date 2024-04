Vorfall in Tübinger Wahlkreisbüro: Mitarbeiterin verletzt in Grünen-Büro aufgefunden – Zeugen gesucht

Mitarbeiterin verletzt in Grünen-Büro aufgefunden – Zeugen gesucht

Vorfall in Tübinger Wahlkreisbüro

Beamte des Staatsschutzes ermitteln in alle Richtungen. (Symbolbild)

Am Freitag ist eine Frau mit einer Gesichtsverletzung im Wahlkreisbüro eines Landtagsabgeordneten der Grünen in Tübingen aufgefunden worden. Wie die Mitarbeiterin zu der Verletzung kam ist bislang unklar. Der Staatsschutz ermittelt.











Am Freitagnachmittag ist im Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Daniel Lede Abal (Grüne) in der Poststraße in Tübingen eine 45-jährige Mitarbeiterin mit einer Gesichtsverletzung aufgefunden worden. „Wir ermitteln in alle Richtungen, eine Straftat ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht auszuschließen, aber auch nicht bewiesen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung.

Wie es genau zu der Verletzung kam, ist laut Angaben der Polizei noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich die Frau alleine in dem im Dachgeschoss eines Ärzte- und Geschäftshauses gelegenen Wahlkreisbüro aufgehalten. Die Verletzte konnte lediglich angeben, dass sie gegen 11.30 Uhr offenbar zur Tür ging, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Ob eine andere Person an der Tür war, stehe nicht fest.

Aus bisher unbekanntem Grund stürzte die Frau an der Tür zu Boden und verlor für unbestimmte Zeit das Bewusstsein, so ein Sprecher der Polizei. Als eine Zeugin um 12.20 Uhr das Büro betrat, fand sie die Verletzte benommen vor. Wie die Polizei mitteilte, brachte der daraufhin alarmierte Rettungsdienst die wieder ansprechbare Frau zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus.

Straftat nicht ausgeschlossen – Ermittlungen in alle Richtungen

Laut Angaben der Polizei kann eine Straftat nicht ausgeschlossen werden. Beamte des Staatsschutzes der Kriminalpolizeidirektion Esslingen hätten die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen, hieß es am Freitagnachmittag.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum von etwa 11.30 Uhr bis 12.20 Uhr im Bereich des Büros Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. Insbesondere werden Personen als Zeugen gesucht, die in der fraglichen Zeit an der Tür zum Wahlkreisbüro im 4. Stock des Gebäudes geklingelt haben oder sich vor der Tür aufgehalten haben, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit.