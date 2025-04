Entführung in Tübingen: Frau gefesselt und in Kofferraum gesteckt – Wer kennt diesen Mann?

Frau gefesselt und in Kofferraum gesteckt – Wer kennt diesen Mann?

Entführung in Tübingen

1 Die Polizei hat ein Phantombild veröffentlicht (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine Frau wird am Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Tübingen entführt. Nun veröffentlicht die Polizei ein Phantombild des mutmaßlichen Täters und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung.











Nachdem ein Mann am Samstag eine 68-Jährige in ihrem eigenen Auto von einem Supermarktplatz in Tübingen entführt hatte, hat die Polizei nun ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und hofft auf Hinweise.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Tübingen mitteilen, ist der Tatverdächtige mittleren Alters, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler, unauffälliger Statur. Er habe kurze gräuliche, eventuell gelockte Haare und spreche akzentfreies Deutsch. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkle Jacke mit Reißverschluss, eine Jeanshose und eine dunkle Wollmütze getragen haben. Zudem habe er einen hellgrauen Rucksack und mehrere Einkaufstaschen mit Aufschrift bei sich gehabt.

Polizei veröffentlicht Phantombild

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Tübingen mitteilten, saß die Seniorin gegen 12.40 Uhr am Samstag in ihrem Audi A6 Avant, den sie am Rand des Parkplatzes gegenüber dem Markteingang abgestellten abgestellt hatte, als der Unbekannte auf der Beifahrerseite zustieg, die Frau mit einem Messer bedrohte und schlug.

So soll der mutmaßliche Täter aussehen. Foto: Polizei Reutlingen

Anschließend fesselte der Tatverdächtige die Seniorin und drückte sie auf die Rückbank ihres Wagens, mit dem mit dem er bis zu einer Örtlichkeit ohne häusliche Bebauung fuhr. Dort brachte er die 68-Jährige in den Kofferraum des Pkw und setzte die Fahrt fort.

Gegen 14 Uhr gelang es laut der Polizei der verletzten Frau, die Fesseln zu lösen und den Kofferraum ihres Audis zu öffnen. Dieser stand zu der Zeit in der Nähe einer Bank in der Heinlenstraße. Zeugen wurden auf die 68-Jährige aufmerksam und verständigten Polizei und Rettungsdienst, der sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus brachte. Der Täter war bereits zuvor mit mehreren Bankkarten der Frau geflohen.