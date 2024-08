Vorfall in Tankstelle in Neuhausen: Polizisten bemerken Einbruch

Vorfall in Tankstelle in Neuhausen

1 Polizisten haben den nächtlichen Einbruch in eine Tankstelle in Neuhausen bemerkt. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in Neuhausen (Kreis Esslingen). Dort ist eine Person in der Nacht auf Montag in eine Tankstelle eingestiegen. Bemerkt wurde der Vorfall von zwei Polizisten.











In eine Tankstelle in der Plieninger Straße in Neuhausen ist eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall, der von zwei ihrer Beamten bemerkt worden war, in der Nacht auf Montag kurz vor 2.30 Uhr. Demnach beschädigte ein Unbekannter eine Scheibe und gelangte so in den Verkaufsraum. Wohl nur wenige Minuten später stellten die Polizisten während ihrer Streifenfahrt den Einbruch fest.

Täter ist geflüchtet

Der Täter sei zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet gewesen. Entwendet worden sei nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne noch nicht beziffert werden. Der mutmaßlich männliche Täter war nach Angaben der Polizei dunkel gekleidet, trug eine schwarze Maske und eine Kapuze. Im Nackenbereich seiner Jacke habe sich ein weißer Aufdruck befunden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 071 58 / 95 16-0.