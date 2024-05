Vorfall in Stuttgarter S-Bahn: Unbekannter gibt sich als Kontrolleur aus und nötigt Familie

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: imago images/imageBROKER

Eine Familie ist in einer S-Bahn in Stuttgart unterwegs, als sich ein Unbekannter als Kontrolleur ausgibt und ihre Fahrscheine sehen will. Der Vater weigert sich, da der Mann offensichtlich nicht zum Prüfpersonal gehört – dann eskaliert die Situation.











Link kopiert

Ein bislang Unbekannter hat sich am Mittwoch in einer S-Bahn der Linie S2 in Stuttgart als Fahrkartenkontrolleur ausgegeben und dabei eine vierköpfige Familie genötigt und beleidigt. Die Bundespolizei sucht nun nach dem Täter.

Wie die Beamten berichten, befand sich die Familie gegen 18.30 Uhr in der S2, die von Schorndorf in Richtung Schwabstraße fuhr, als sich der unbekannte Täter den Erwachsenen und den beiden fünf und sieben Jahre alten Kindern näherte. Er forderte sie auf, ihre Ausweise und Fahrscheine vorzuzeigen.

Fahrgast drängt Unbekannten zurück

Weil es sich bei dem Unbekannten Zeugenaussagen zufolge offensichtlich nicht um einen Bahn-Mitarbeiter oder einen Mitarbeiter des Prüfdienstes handeln konnte, weigerte sich der Familienvater, den Fahrschein beziehungsweise die anderen Dokumente herauszugeben. Dies ärgerte den unbekannten Tatverdächtigen wohl so sehr, dass er die Familie mehrfach beleidigte und in einer bedrohlichen Art und Weise auf sie zu ging.

Die Eltern waren durch das Verhalten des Mannes dermaßen beunruhigt, dass sie am Haltepunkt Stuttgart Schwabstraße die S-Bahn verlassen wollten. Doch dabei soll sich der Unbekannte ihnen in den Weg gestellt haben. Erst als ein couragierter Fahrgast den Mann zurückdrängte, konnte die Familie aussteigen. Als der Tatverdächtige schließlich bemerkte, dass der Familienvater die Bundespolizei informierte, flüchtete dieser an der Haltestelle Schwabstraße in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und insbesondere der couragierte Fahrgast, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/870 35 0 zu melden.