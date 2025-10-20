Vorfall in Stuttgarter S-Bahn: Männer bedrängen 28-Jährige in S3 – Zeugin greift couragiert ein

1 Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag in einer S-Bahn der Linie S3 ereignet hat (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Eine 28-Jährige ist in einer S-Bahn de Linie S3 Richtung Stuttgart bedrängt worden. Eine 64-Jährige griff beherzt ein. Die Täter flohen, die Polizei bittet um Hinweise.











Zwei Männer sollen am Donnerstagabend in einer S-Bahn der Linie S3 eine 28-Jährige bedrängt haben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 21 Uhr auf der Fahrt von Bad Cannstatt nach Stuttgart.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen zwei bislang unbekannte Männer der 28-Jährigen in der S-Bahn zu nahegekommen sein. Einer der Männer soll seinen Kopf auf die Schulter der 28-Jährigen gelegt haben, der andere soll sie mit seinen Füßen daran gehindert haben, aufzustehen. Als die Frau versuchte, sich zu entfernen, sollen ihr die Männer gefolgt sein.

Eine 64-jährigen Zeugin griff couragiert ein und verhinderte, dass die junge Frau weiter belästigt wurde. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend unerkannt.

Zu den mutmaßlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor

Die Tatverdächtigen sollen ein „südländisches Erscheinungsbild“ gehabt haben und zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Einer der Tatverdächtigen hatte kurze Haare und trug eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Er war nach Zeugenaussagen mit einem schwarz-weißen Hemd, weißen Turnschuhen und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Mann soll längere Haare und einen Bart gehabt haben. Er war mutmaßlich mit einer weißen Jacke bekleidet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 55049-1020 zu melden.