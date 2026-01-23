Vorfall in Stuttgarter S-Bahn: 17-Jähriger ins Gesicht gespuckt und beleidigt – Polizei schnappt Verdächtigen

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Eine 17-Jährige befindet sich am Donnerstag in einer S-Bahn, als sie plötzlich von einem 39-Jährigen beleidigt wird. Außerdem spuckt der Mann ihr ins Gesicht. Die Polizei ermittelt.











Ein 39 Jahre alter Mann steht im Verdacht, einer 17 Jahre alten Jugendlichen am Donnerstagmittag in einer S-Bahn in Stuttgart ins Gesicht gespuckt und sie außerdem beleidigt zu haben. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Beamten berichten, befanden sich die beiden gegen 14.30 Uhr in der S-Bahn, die zwischen der Haltestelle Feuersee und dem Hauptbahnhof unterwegs war. Plötzlich sei der Mann auf die junge Frau zugekommen, habe sie beleidigt und ihr ins Gesicht gespuckt.

Alarmierte Beamte der Bundespolizei machten den 39-Jährigen dingfest und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen, bevor sie ihn wieder auf freien Fuß setzten. Die Polizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.