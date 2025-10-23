Unfall in Stuttgart: 27-Jähriger zwingt Fahrer zum Aussteigen und fährt Transporter zu Schrott

1 Bei dem Unfall rammte der 27-Jährige auch eine Ampel. Foto: Blaulichtzentrale.de / Alexander Hald

Ein 27-Jähriger schüchtert einen Transporter-Fahrer an einer Ampel ein, stiehlt dessen Fahrzeug und brettert in Richtung Berliner Platz los – mit schlimmen Folgen.











Ein 27 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Donnerstag einen an einer Ampel stehenden Toyota-Transporter geklaut und damit einen Unfall gebaut haben. Der Verdächtige flüchtete noch von der Unfallstelle, Polizeibeamten konnte ihn allerdings kurze Zeit später in einem Gebüsch entdecken.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wollte der 27-Jährige gegen 3 Uhr am Rotebühlplatz in ein Taxi einsteigen. Der Fahrer verweigerte ihm allerdings die Mitfahrt. Daraufhin sei der Verdächtige auf einen Toyota Proace Max zugelaufen, der an einer Ampel stand, und habe den Fahrer dermaßen eingeschüchtert, dass dieser aus dem Transporter ausstieg und das Fahrzeug dem 27-Jährigen überließ.

Der Transporter wurde bei dem Unfall zerstört. Foto: Blaulichtzentrale.de / Alexander Hald

Dieser fuhr daraufhin in der Fritz-Elsas-Straße in Richtung Berliner Platz. Dabei sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Gleisbereich gelandet, habe dort mehrere Absperrungen inklusive einiger Warnbaken überfahren. Daraufhin sei er gegen eine Ampel gefahren, bevor er schließlich auf dem Berliner Platz zum Stillstand kam.

Ampel fällt vorerst aus

Anschließend sei der Mann, der sich bei dem Unfall Verletzungen zugezogen hatte, aus dem Transporter gestiegen und geflüchtet. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 27-Jährigen in einem Gebüsch in der Nähe dingfest machen und stellten dabei fest, dass der Mann wohl unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ampel wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie bis auf Weiteres ausfällt. Zurzeit regeln Polizeibeamte in diesem Bereich den Verkehr. Zur Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.