Vorfall in Stuttgart: Teils Vermummte prügeln sich in Tiefgarage

In der Tiefgarage eines Einkaufsmarkts in Stuttgart kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Jetzt bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.











Nach einer handfesten Auseinandersetzung in einer Tiefgarage eines Einkaufsmarkts in Stuttgart sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag in einem Gebäude in der Rückerstraße im Westen. Den Polizeiangaben zufolge hielten sich fünf Personen am Eingang der Tiefgarage auf.

Drei von ihnen gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung, zwei der Personen waren vermummt, heißt es. Als die alarmierte Polizei eintraf, flüchteten die Tatverdächtigen in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten bitten nun Zeugen unter der Telefonnummer 0711/8990-3300 um Hinweise.