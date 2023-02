1 Die Polizei hat in der Nacht einen Smart-Fahrer verfolgt (Symbolbild). Foto: imago images / Jonas Walzberg/Jonas Walzberg

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zum Samstag in Stuttgart eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Laut einer Pressemitteilung war der 49-Jährige gegen 2.35 Uhr mit dem Fahrzeug eines Car-Sharing-Anbieters auf der Heilbronner Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Die Polizei sei auf ihn aufmerksam geworden, weil er ohne Licht unterwegs war. Die Beamten wollten den Smart-Fahrer daraufhin kontrollieren – doch der Mann ignorierte sämtliche Anhaltezeichen und fuhr dem Streifenwagen davon, der für die Überprüfung bereits in eine Seitenstraße abgebogen war.

Festnahme in der Senefelderstraße

Der 49-Jährige raste stattdessen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Arnulf-Klett-Platz und bog in der Folge in die Kriegsbergstraße ab. Hier setzte er – dicht gefolgt von der Polizei – seine Flucht in Richtung Hölderlinplatz fort. Hier soll der Mann die Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde deutlich überschritten haben. Auch weitere Anhaltezeichen und Weisungen der Polizei habe der Mann ignoriert, während er seine rasante Fahrt über die Schwabstraße und die Senefelderstraße fortsetzte.

In der Hasenbergstraße fuhr sich der Mann laut Polizei schließlich fest – und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten nahmen den Mann kurze Zeit später in der Senefelderstraße fest.

Polizei sucht Zeugen

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Raser wohl unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Er musste eine Blutprobe abgeben – seinen Führerschein kassierten die Beamten. Zeugen der wilden Verfolgungsjagd werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/899 04 100 zu melden.