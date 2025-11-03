Warum der Staatsschutz ermittelt: Rechtsextremisten posieren mit Deutschlandfahnen auf Königsbau in Stuttgart

1 In der vergangenen Woche waren plötzlich Deutschlandfahnen auf dem Dach des Königsbaus in Stuttgart zu sehen (Symbol-/Archivfoto) Foto: IMAGO/Winfried Rothermel / IMAGO/Schöning

„Reconquista 21“-Aktivisten steigen auf den Königsbau, zeigen Deutschlandfahnen und werden von der Polizei gestoppt. Der Staatsschutz ermittelt – aber nicht allein wegen der Fahnen.











Aus einem Fenster gelangen die beiden Männer auf das Blechdach des Königsbaus. Mit Blick auf den Schlossplatz stellt sich einer vorne an die Kante und breitet hinter seinem Rücken mit ausgestreckten Armen die Deutschlandfahne aus: So sind zwei Aktivisten der rechtsextremen Gruppierung „Reconquista 21“ auf einem Video zu sehen, das in den sozialen Medien verbreitet wird. „Stuttgart bleibt deutsch!“, titeln die Extremisten über der Aufnahme, auf der weitere wehende Deutschlandfahnen am Dach des Königsbaus zu sehen sind.