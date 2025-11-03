Warum der Staatsschutz ermittelt: Rechtsextremisten posieren mit Deutschlandfahnen auf Königsbau in Stuttgart
1
In der vergangenen Woche waren plötzlich Deutschlandfahnen auf dem Dach des Königsbaus in Stuttgart zu sehen (Symbol-/Archivfoto) Foto: IMAGO/Winfried Rothermel / IMAGO/Schöning

„Reconquista 21“-Aktivisten steigen auf den Königsbau, zeigen Deutschlandfahnen und werden von der Polizei gestoppt. Der Staatsschutz ermittelt – aber nicht allein wegen der Fahnen.

Aus einem Fenster gelangen die beiden Männer auf das Blechdach des Königsbaus. Mit Blick auf den Schlossplatz stellt sich einer vorne an die Kante und breitet hinter seinem Rücken mit ausgestreckten Armen die Deutschlandfahne aus: So sind zwei Aktivisten der rechtsextremen Gruppierung „Reconquista 21“ auf einem Video zu sehen, das in den sozialen Medien verbreitet wird. „Stuttgart bleibt deutsch!“, titeln die Extremisten über der Aufnahme, auf der weitere wehende Deutschlandfahnen am Dach des Königsbaus zu sehen sind.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.