1 Beliebte Fortbewegungsmittel in der City: E-Scooter (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/

Er fuhr schneller als die Polizei erlaubt: In Stuttgart hat ein 30 Jahre alter Mann offenbar einen E-Scooter getunt – und raste damit auf dem Gehweg Richtung Marienplatz.















Link kopiert

Die Polizei hat einen 30-Jährigen in Stuttgart gestoppt, der auf einem offenbar frisierten E-Scooter unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den Mann am Montagnachmittag in der Tübinger Straße, wie es in einer Pressemitteilung am Dienstag heißt.

Der Tatverdächtige fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg in Richtung Marienplatz – und zwar schneller als die erlaubten 20 km/h. Der Fahrer hatte zudem keinen Ausweis bei sich und gab noch dazu falsche Personalien an.

Während der Kontrolle versuchte der Tatverdächtige zu flüchten, die Beamten holten ihn aber nach kurzer Flucht ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizisten den 30-Jährigen wieder auf freien Fuß.