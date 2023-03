ÖPNV, Kita, Müllabfuhr Großer Streiktag in Stuttgart und Region am Mittwoch

An diesem Mittwoch, 22. März, will die Gewerkschaft Verdi viele öffentliche Bereiche lahmlegen. Am 27. März könnte es den vorerst letzten Streiktag geben. Dann nur in einem Bereich, dort aber massiv.