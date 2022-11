1 Der Mann griff dem Mädchen ans Gesäß (Symbolbild). Foto: IMAGO/Elmar Gubisch

Am Montag hält sich eine 12-Jährige mit zwei Freundinnen an der Treppe zur Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz in Stuttgart auf. Als ein Mann an ihr vorbeiläuft, greift er dem Mädchen ans Gesäß.















Ein 20-Jähriger hat am Montag ein Mädchen in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt. Als die 12-Jährige gegen 18.15 Uhr mit Freundinnen im Bereich des Treppenabgangs zur Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz stand, lief der Mann an ihr vorbei und griff ihr unvermittelt ans Gesäß. Das teilte die Polizei mit.

Das Mädchen alarmierte daraufhin eine Streife, welche den Verdächtigen vorläufig festnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzen die Beamten den 20-Jährigen wieder auf freien Fuß.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 zu melden.