Rotebühlstraße in Stuttgart

1 Die Folgen der Auseinandersetzung an der Rotebühlstraße sind auch am Sonntag noch zu sehen. Foto: privat/StN

Im Stuttgarter Westen geraten in der Nacht zum Sonntag zwei Männer aneinander. Einer der Kontrahenten zückt dabei ein Messer. Die Polizei kann den mutmaßlichen Täter festnehmen.















Aufregung herrschte in der Nacht zum Sonntag im Stuttgarter Westen. Dort gerieten gegen 3 Uhr an der Rotebühlstraße zwei Männer aneinander – auch ein Messer war laut Polizei dabei im Einsatz. Einer der Kontrahenten erlitt durch dieses eine Schnittverletzung am Arm. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter.

Die Polizei startete daraufhin eine größere Fahndung, an der rund 13 Polizeiautos beteiligt waren. Auch zu Fuß waren Beamten unterwegs – unter anderem durchsuchten sie die Parkanlage Leipziger Platz an der Rotenwaldstraße. Um 3.30 Uhr konnte der flüchtige Mann schließlich in der Seyfferstraße festgenommen werden. Warum es zwischen den Männern zum Streit kam, ist derweil nicht bekannt. Es könnte laut Polizei jedoch sein, dass es bei der Auseinandersetzung um Drogen ging.