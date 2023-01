Vorfall in Stuttgart

1 Die Polizei konnte den Mann festnehmen (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Ein 45-jähriger Mann ist in Stuttgart offenbar ohne Ticket in einer Stadtbahn unterwegs. Als Kontrolleure ihn ansprechen, will er flüchten und schlägt dabei zu.















Die Polizei hat am Freitagabend einen 45-Jährigen festgenommen, der offenbar ohne Ticket in einer Stuttgarter Stadtbahn unterwegs war und anschließend eine Kontrolleurin geschlagen haben soll. Laut einer Pressemitteilung wurde der Mann gegen 20 Uhr an der Stadtbahn der Linie U12 von einer Kontrolleurin und einem Kontrolleur aufgefordert, sein Ticket vorzuzeigen.

Polizei nimmt 45-Jährigen vorläufig fest

Daraufhin versuchte der 45-Jährige an der Stadtbahnhaltestelle „Nordbahnhof“ zu flüchten. Dabei soll es zu einem Gerangel mit der 43-jährigen Fahrausweisprüferin gekommen sein, in dessen Verlauf der Mann die Frau geschlagen haben soll. Schließlich gelang dem SSB-Personal, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.