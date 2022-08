Mann greift 85-Jährige nachts in Wohnung an

1 Ein Mann hat eine 85-Jährige angegriffen (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Nicolas Armer

Ein Unbekannter steigt in der Nacht zum Donnerstag in eine Wohnung in Stuttgart-Möhringen ein. Dort verletzt er die 85-jährige Bewohnerin.















Eine 85-jährige Frau ist in der Nacht zum Donnerstag von einem unbekannten Mann in ihrer eigenen Wohnung in der Nähe des Riedsees in Stuttgart-Möhringen angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hörte der 79-jährige Ehemann gegen 0.30 Uhr Rufe aus dem Erdgeschoss, wo er seine Frau mit Verletzungen auffand. Als die Seniorin gerade die Terrassentür schließen wollte, soll der Mann hereingekommen und sie angegriffen haben.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte nahm die Geldbörse der Frau an sich und flüchtete schließlich. Das Portemonnaie fand die Polizei ohne Inhalt an einer angrenzenden Straße. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint und dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89905778).