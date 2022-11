1 Drei Männer haben in Weilimdorf zwei Kinder beraubt (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Drei unbekannte Männer haben am Montagabend in Stuttgart zwei Kinder überfallen. Zuvor lockten sie ihre Opfer in eine Grundstückseinfahrt. Die Polizei sucht Zeugen.















Drei Männer haben am Montagabend in Stuttgart-Weilimdorf zwei 13-Jährige ausgeraubt – danach flüchteten sie. Nach Angaben der Polizei waren die Kinder gegen 22.15 Uhr gerade in der Pforzheimer Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Mathildenstraße von den Unbekannten in eine Grundstückseinfahrt gelockt wurden. Dort täuschten die Männer vor, dass sie bewaffnet seien und forderten Wertsachen ein. Die 13-Jährigen gaben daraufhin einen fünf Euro Schein und einige Centstücke heraus – anschließend flüchteten sie.

Ein Täter soll zirka 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haar und trug einen Ziegenbart, einen schwarze Lederjacke, eine schwarze Basecap sowie eine Bluejeans. Der zweite Täter war zirka 1,80 Meter groß und hatte ebenfalls schwarze Haar mit Mittelscheitel. Er war dunkel gekleidet und hatte einen Schlüssel mit Mercedes-Symbol dabei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89905778).