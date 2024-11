Vorfall in Stuttgart: Junger Freier dreht in Bordell durch – Zwei Verletzte

1 Der Vorfall ereignete sich in einem Bordell an der Weberstraße. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die Polizei hat am Freitagabend in Stuttgart einen 20-Jährigen festgenommen, der in einem Bordell an der Weberstraße einen Sicherheitsmitarbeiter verletzt haben soll. Nach Angaben der Polizei trat der Mann gegen 20 Uhr zunächst aggressiv gegenüber einer 23-jährigen Prostituierten auf, die daraufhin den Sicherheitsdienst über einen Notrufknopf zu Hilfe rief.

Mann sitzt in Haft

Als der herbeigerufene 50-jährige Security-Mitarbeiter den jungen Mann aus dem Bordell verweisen wollte, forderte der 20-Jährige sein zuvor bezahltes Geld zurück, das die Prostituierte in einem Schrank abgelegt hatte. Der Sicherheitsdienst, so die Polizei, versuchte dies zu verhindern, woraufhin sich der Freier mit „voller Wucht“ gegen den Mitarbeiter warf. Der 50-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Auch bei der anschließenden Festnahme durch die Polizei soll der Mann Widerstand geleistet haben – ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Der 20-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.