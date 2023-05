1 Eine Frau hat in einem ICE ihre teure Geige vergessen – mit Folgen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Eine 59-jährige Frau hat am Freitagnachmittag in einem ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof ihre Geige vergessen – mit schwerwiegenden Folgen. Das Instrument im Wert von 100.000 Euro wird geklaut. Nach Angaben der Polizei kam die Frau mit dem Schnellzug aus Berlin. Als sie am Stuttgarter Hauptbahnhof ausstieg, fiel ihr kurze Zeit später auf, dass sie ihr Instrument im Zug vergessen hatte – zu spät. Der ICE hatte bereits seine Rückfahrt samt Geigenkoffer in die Bundeshauptstadt angetreten.

Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter nahm das Instrument offenbar an sich und machte sich an einem der folgenden Bahnhöfe aus dem Staub. Im Geigenkoffer befanden sich laut Polizei neben der Geige noch weitere Gegenstände, welche ebenfalls einen nicht unerheblichen Wert aufweisen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Verbleib des Geigenkoffers machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden (Telefonnummer: 0711/870350).