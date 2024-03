Vorfall in Stuttgart-Feuerbach: 20-Jähriger in Hotelzimmer über Stunden misshandelt

1 Am Montagfrüh konnte die Polizei die Tatverdächtigen noch im Hotel festnehmen. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Ein Mann und eine Frau sollen einen dritten Hotelgast gequält und dabei schwer verletzt haben. Offenbar geriet das Trio zuvor in Streit. Warum die Auseinandersetzung dermaßen eskalierte, ist aber noch unklar.











Polizeibeamte haben am Montagvormittag eine 20 Jahre alte Frau und einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, denen vorgeworfen wird, in der Nacht zum Montag einen 20-Jährigen in einem Hotelzimmer in Feuerbach gequält zu haben.

Nach Polizeiangaben befand sich das Trio gegen 23 Uhr in dem Hotelzimmer, als sich ein Streit entwickelte, in dessen Verlauf die beiden Tatverdächtigen den 20-Jährigen über mehrere Stunden festgehalten und misshandelt haben sollen. Der 20-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Zudem soll das Duo sein Handy und seine Wertsachen an sich genommen haben. Nachdem der 20 Jahre alte Mann das Zimmer verlassen durfte, alarmierte er die Polizei.

Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft

Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen gegen 6 Uhr noch im Hotel festnehmen. Das Duo wird im Lauf des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Noch ist unklar, in welcher Beziehung die Beiden zu dem Opfer standen und warum sie sich sich im Hotelzimmer mit ihm getroffen haben. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.