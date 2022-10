1 Diebe haben in Stuttgart eine Rentnerin bestohlen (Symbolbild). Foto: imago images/Petra Schneider/Petra Schneider-Schmelzer

Eine Frau lenkt in Stuttgart eine 86-jährige Frau ab – währenddessen stiehlt ein Mittäter mehrere Tausend Euro aus der Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Ein dreistes Diebesduo hat am Donnerstag in Stuttgart einer 86-jährigen Frau mehrere Tausend Euro und Schmuck gestohlen. Nach Angaben der Polizei sprach eine unbekannte Frau die Senioren gegen 11 Uhr vor ihrer Wohnung an der Tulpenstraße an und bat dabei um Stift und Zettel. Sie wolle einer anderen Nachbarin eine Nachricht hinterlassen, log sich der 86-Jährigen ins Gesicht. Anschließend gingen die beiden Frauen in die Küche der Frau, wo die ältere Dame Stift und Zettel übergeben wollte. Währenddessen drang ein Mittäter in die Wohnung ein und erbeute dabei offenbar mehrere Tausend Euro und Schmuck.

Die unbekannte Frau soll etwa 1,55 Meter groß gewesen sein. Sie hatte braune Augen und lockige dunkelbraune Haare im Pagenschnitt – sie sprach gebrochenes Deutsch. Zu ihrem Mittäter ist derweil nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden (0711/89905778).