Stuttgart-Album zum „Loriot-Haus“ Am Eugensplatz ist der Mops der Star

Der Neustart der Bar Apotheke rückt das „Loriot-Haus“ am Eugensplatz in den Fokus. Wir blicken zurück auf die Historie des markanten Eckgebäudes, in dem der Humorist Vicco von Bülow wohnte. In diesem Jahr würde Loriot 100 Jahre alt werden.