1 Der Vorfall ereignete sich in der Klett-Passage. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Ein 36-jähriger Mann soll nach Angaben der Polizei in der Klett-Passage in Stuttgart zwei 13-Jährige sexuell belästigt haben. Anschließend klicken die Handschellen.















Die Polizei hat am Freitagabend einen 36-Jährigen festgenommen, der in der Klett-Passage in Stuttgart zwei Mädchen sexuell belästigt haben soll. Laut Pressemitteilung soll der Mann die zwei 13-Jährigen gegen 22 Uhr in obszöner Art und Weise angesprochen und dies mit entsprechenden Handbewegungen unterstrichen haben.

Die Mädchen sprachen daraufhin eine Fußstreife der Bundespolizei an, die den Mann festnehmen konnten. Da der 36-Jährige sich massiv wehrte und die Beamten beleidigte sowie bedrohte, wurde er schließlich in Handschellen abgeführt. Der Mann wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.