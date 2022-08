1 Der Streit um ein Fahrrad war der Auslöser für eine handfeste Auseinandersetzungen am Stuttgarter Hauptbahnhof (Symbolbild). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Ein junger Mann ist am Sonntagabend über ein Fahrrad im Zug so genervt, dass er auf die Besitzerin losgeht. Der Ehemann der Frau geht dazwischen – die Situation eskaliert.















Link kopiert

Zwei Männer haben sich am späten Sonntagabend in einem Regionalzug am Stuttgarter Hauptbahnhof nach einem Streit um ein mitgeführtes Fahrrads eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Nach Angaben der Polizei fühlte sich ein 22-Jähriger in dem abfahrbereiten Zug von einem abgestellten Fahrrad so gestört, dass er dessen Besitzerin zunächst verbal angegangen sein und anschließend weggestoßen haben soll.

Bundespolizei ermittelt

Der Ehemann der Frau soll daraufhin dazwischen gegangen sein und den 22-Jährigen ebenfalls gestoßen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der junge Mann dem 55-Jährigen schließlich mit der Faust ins Gesicht, der dadurch Nasenbluten erlitt.

Um die Situation zu entschärfen, soll das Ehepaar dann freiwillig einen späteren Zug genommen haben und noch vor der Abfahrt ausgestiegen sein. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.