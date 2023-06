1 Ein Unbekannter trieb am Montag in Sindelfingen sein Unwesen an einem bereits verunfallten Auto. Foto: Symbolbild

Die Sindelfingen Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die ein noch unbekannter Täter am Montagfrüh begangen hat. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat zwischen 3 Uhr und 11.45 Uhr in der Ernst-Barlach-Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen). Die Besitzerin eines Smarts Forfour musste nach einem polizeilich aufgenommenen Unfall ihren beschädigten Wagen behelfsmäßig am Straßenrand der Ernst-Barlach-Straße abstellen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Smart einen Platten und die Stoßstange war beschädigt. Als sich die Frau am Montagvormittag wieder um ihr Fahrzeug kümmern wollte, musste sie feststellen, dass die Scheibe der Fahrertür und die Heckscheibe vermutlich mit einem großen Stein eingeschlagen worden waren. Außerdem hatte der Täter den linken Seitenspiegel abgeknickt und beide Nummernschildhalterungen samt Kennzeichen abgerissen und in eine nahe gelegene Wiese geworfen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 0 70 31 / 69 70 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.