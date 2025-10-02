Vorfall in Sindelfingen: Unbekannte schlagen, treten und berauben 30-Jährigen

1 Ein Streit ist in am Mittwochabend in Sindelfingen gewaltig eskaliert. Foto: imago images/STPP

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch in der Sindelfinger Rotbühlstraße einen 30-Jährigen angegriffen und bestohlen. Der Mann landete im Krankenhaus.











Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochabend in Sindelfingen ereignet hat. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg berichtet, hatte sich ein 30 Jahre alter Mann gegen 18.20 Uhr in der Rotbühlstraße auf Höhe der Einmündung zur Straße „In der Halde“ aufgehalten, als er mit mit zwei bislang unbekannten Tätern in Streit geriet.

Offenbar ist die Auseinandersetzung schnell eskaliert: Laut Polizeiangaben schlugen die Unbekannten den 30-Jährigen und traten ihn mit Füßen. Danach sollen sie ihn auch noch bestohlen haben. Schließlich seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 30-Jährige erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei die Täter bislang nicht identifizieren. Die Kriminalpolizei Böblingen bittet deshalb um Zeugenhinweise unter Telefon 0800 / 110 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de.