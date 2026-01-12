Vorfall in Sindelfingen: Einbrecher treten Wohnungstür auf

1 Einbruch auf dem Goldberg in Sindelfingen. Foto: dpa

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen brechen Unbekannte in eine Wohnung in Sindelfingen ein. Weil sie die Tür nicht aufhebeln können, treten sie sie ein.











Noch unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in Sindelfingen (Kreis Böblingen) in eine Wohnung eingebrochen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonntag, 10.20 Uhr, in der Goldmühlestraße auf dem Sindelfinger Goldberg.

Wie die Polizei berichtet, versuchten die Unbekannten, die Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus aufzuhebeln. Nachdem ihnen das mutmaßlich misslang, traten die Täter die Türe ein. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge nichts. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 31 / 69 70 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.