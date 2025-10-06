Vorfall in S-Bahn bei Esslingen: Unbekannte versprühen Pfefferspray in Zug der Linie S1 – Zeugen gesucht

1 Die unbekannten Täter versprühten Pfefferspray im Erste-Klasse-Abteil der S-Bahn. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod

Bei einem Streit in einer S-Bahn der Linie S1 setzten die Täter Pfefferspray ein – und flüchteten anschließend in Esslingen-Zell aus dem Zug. Ein Mann wurde leicht verletzt.











Link kopiert

Am vergangenen Donnerstag, 2. Oktober, kam es in einer S-Bahn der Linie S1 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Fahrgästen. Wie die zuständige Bundespolizeiinspektion Stuttgart erst an diesem Montag mitteilte, wurde dabei auch Pfefferspray versprüht. Ein Mann wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 17 Uhr auf Höhe der S-Bahn-Haltestelle Esslingen-Zell. Hier sollen zwei bisher unbekannte, männliche Täter mit zwei weiblichen Personen in einen Streit geraten sein. Laut Zeugenaussagen versprühten die beiden Unbekannten daraufhin im Erste-Klasse-Abteil der S-Bahn Pfefferspray. Ein 63-jähriger Mann zog sich durch den Reizstoff leichte Verletzungen zu.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen

Anschließend verließen die beiden unbekannter Männer die Bahn und flüchteten in das Stadtgebiet. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei verliefen der Mitteilung zufolge erfolglos. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Die Fahrgäste werden um Mithilfe gebeten: Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/ 55049 1020 zu melden.