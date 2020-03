Vorfall in Rottenburg am Neckar

1 Die Polizei konnte zwei der Heranwachsenden vorläufig festnehmen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 57 Jahre alter Gemeindevollzugsbediensteter will gemeinsam mit einer Kollegin eine vierköpfige Gruppe in Rottenburg kontrollieren. Die Lage eskaliert, drei der vier Jugendlichen gehen auf den Mann los.

Rottenburg am Neckar - Weil er eine Gruppe von vier Heranwachsenden wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung kontrollieren wollte, ist ein 57 Jahre alter Gemeindevollzugsbediensteter am Freitagabend im Freizeitpark Schänzle in Rottenburg (Kreis Tübingen) von drei Teenagern verprügelt und dabei verletzt.

Wie die Polizei meldet, war der 57-Jährige gegen 19.40 Uhr mit seiner Kollegin zu Fuß in der Freizeitanlage unterwegs, als die beiden auf die vierköpfige Gruppe aufmerksam wurden und diese kontrollieren wollten. Die vier Jugendlichen flüchteten zunächst, wobei es den Gemeindemitarbeitern gelang, eine 15-Jährige festzuhalten.

57-Jähriger wird bei Attacke leicht verletzt

Nachdem die Jugendliche ihre Personalien nicht angeben wollte, wurde die Polizei zur Unterstützung angefordert. Währenddessen kehrten allerdings die drei männlichen Begleiter der 15-Jährigen zurück und sollen gemeinsam auf den 57-Jährigen eingeschlagen haben, außerdem sei dieser mit einer PET-Flasche beworfen worden.

Als die Polizei eintraf, flüchteten die drei Angreifer erneut zu Fuß, zwei von ihnen im Alter von 18 Jahren konnten aber von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme wurden die Beamten laut Polizei von einem der beiden Jugendlichen beleidigt, außerdem konnte bei ihm eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Die Personalien des dritten Angreifers sind der Polizei bekannt. Gegen alle vier wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 57-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.