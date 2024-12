Vorfall in Reutlingen: Kinder werfen Böller in Linienbus und flüchten

Kinder werfen Böller in Linienbus und flüchten

Vorfall in Reutlingen

1 Kinder haben in Reutlingen einen Böller in einen Linienbus geworfen (Symbolbild). Foto: imago images/Marius Schwarz

In Reutlingen haben unbekannte Kinder einen Böller in einen Linienbus geworfen. Dieser landete im Fußraum des Fahrers, wo er detonierte. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Im Reutlinger Stadtteil Voller Brunnen haben zwei Kinder am Samstagabend einen Feuerwerkskörper in einen Linienbus geworfen – anschließend flüchteten sie. Nach Angaben der Polizei befand sich der Bus kurz vor 19 Uhr im Bereich der Christophstraße, als die unbekannten Kinder im Alter von zirka zehn bis zwölf Jahren den Böller in den Fußraum des Fahrers warfen, wo der Feuerwerkskörper detonierte.

Polizei sucht Zeugen

Glücklicherweise zog sich der Busfahrer keine Verletzungen zu – auch entstand laut Polizei kein Sachschaden. Die beiden Böllerwerfer flüchteten nach der Tat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen (07121/942-3333).