Vorfall in Reutlingen

1 Bei der Tätersuche setzte die Polizei in Reutlingen einen Hubschrauber ein (Symbolbild). Foto: Leif Piechowski/Leif Piechowski

In Reutlingen wird ein 34 Jahre alter Mann ins Bein geschossen. Anschließend sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter – ein 31-Jähriger wird festgenommen.

Reutlingen - Ein Mann ist in Reutlingen angeschossen und verletzt worden. Dem 34-Jährigen wurde am späten Dienstagabend ins Bein geschossen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Ein 31 Jahre alter Mann wurde festgenommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.