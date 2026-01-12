Vorfall in Reichenbach an der Fils: Regionalbahn stoppt wegen Mülltonne auf den Gleisen

1 Eine unbekannte Person hat in Reichenbach am Sonntag mit einer Mülltonne den Nahverkehr behindert. Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine Mülltonne auf den Gleisen zwingt eine Regionalbahn in Reichenbach (Kreis Esslingen) zur Notbremsung. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.











Wegen einer Mülltonne musste eine Regionalbahn in Reichenbach (Kreis Esslingen) am Sonntagabend die Notbremse auslösen. Nach Angaben der Polizei erkannte der Zugführer im Bereich des Bahnhofs zuvor eine Mülltonne im Gleisbereich. Eine bislang unbekannte Person soll diese gegen 20.50 Uhr von einer nahegelegenen Gaststätte in die Gleise geschoben haben.

Durch die Notbremsung konnte das Überfahren der Mülltonne verhindert werden. Von den 60 im Zug befindlichen Fahrgästen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand keiner verletzt. Die Mülltonne wurde von den Rettungskräften aus dem Gleisbereich geborgen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/550491020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.